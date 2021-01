La nouvelle éco: le 35ème concours des vins de Chablis a décerné 27 médailles

Le 35ème concours des vins de Chablis s'est tenu ce weekend à Beines malgré la crise sanitaire. Un concours important pour le moral des viticulteurs et pour communiquer sur les millésimes 2019 les plus remarquables.

Le 35ème Concours des vins de Chablis, s'est tenu samedi 23 janvier à Beines. Le contexte était particulier en raison de la crise sanitaire et un protocole strict a été mis en place pour assurer la sécurité des 46 dégustateurs. Françoise Roure est la responsable du Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne à Chablis.

-Pourquoi était-il si important d'organiser ce concours des vins de Chablis malgré la crise sanitaire?

Tout d'abord parce que cela fait du bien au moral de se retrouver autour du vin en ce moment . Ces moments de dégustation sont des étapes très importantes pour notre filière. Le concours général agricole va faire aussi des dégustations en région et le concours des vins de Maçon va se tenir sur deux jours. On voit donc que c'est une étape très importante ou nous mettons en lumière nos vins de Chablis. La filière a besoin de communiquer et de faire parler des vins qui sont primés et commercialisés aujourd'hui.

-27 médailles ont été décernées sur 321 échantillons présentés. Ca veut dire que les crus 2019 était plutôt de bonne qualité ?

Le concours est toujours très sélectif avec moins de 10% de vins médaillés. Nous sommes chaque année autour de 25 vins médaillés. Nous ne pouvons pas dire que le cru 2019 est meilleur que celui de 2018. Il y a, à peu près, le même nombre de médailles.

-Joe Biden a remplacé Donald Trump à la maison blanche mais pas sur que ça change quelque chose tout de suite pour la taxe instaurée sur les vins français vendus aux USA. Quel est son impact sur les exportations de Chablis ?

L'élection de Joe Biden a redonné le moral aux viticulteurs car la taxe Trump a vraiment mis un coup d'arrêt à la progression que nous avions depuis dix ans. Le chiffre d'affaire progressait sur ce marché très important à l'export puisqu'il est le premier pour les vins de Bourgogne et le deuxième pour le Chablisien. Et là ce que l'on note c'est une baisse de 7,8% en volume et 17% en valeur de nos exportations alors que depuis 2009, notre chiffre d'affaire progressait sur ce marché. Certes il y a eu la crise sanitaire mais la taxe Trump de 25% a eu un impact fort.