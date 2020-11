La nouvelle éco : le bailleur social Domanys investit 26 millions d'euros pour son parc de logements en 2021

Domanys, le plus important bailleur social dans l'Yonne, a présenté son plan d'investissement pour 2021. Vingt-six millions d'euros vont être débloqués pour le parc locatif et soutenir aussi les entreprises locales de BTP.

Avec 9.000 logements répartis sur deux cents communes de l'Yonne, Domanys est le plus gros bailleur social du département. En 2021, Domanys a décidé de soutenir l'économie locale en investissant 26 millions d'euros dans la construction, rénovation de son parc locatif. Karine Lascols est la directrice générale de Domanys.

- Tout d'abord un mot sur la crise sociale. Alors que la Ministre du Logement lance ce lundi 16 novembre un Observatoire des impayés, constatez-vous une hausse des impayés sur votre parc locatif ?

Par rapport au deuxième confinement il est encore un peu tôt pour le dire, mais c'est vrai qu'au printemps dernier, on a noté une légère hausse des impayés qui a ensuite baissé dans les mois qui ont suivi. Nous ferons le point fin décembre sur ce sujet.

- L'an prochain, Domanys va investir 26 millions d'euros dans son parc locatif. C'est plus que cette année. Pourquoi ?

Nous avions plusieurs projets en cours et nous souhaitions informer les entreprises du BTP de l'Yonne pour qu'elles aient de la visibilité. Nous en avons besoin pour entretenir notre parc. Seize millions vont être consacrés à la rénovation notamment énergétique. Ensuite on a de la construction neuve ou de l'acquisition et puis aussi des démolitions car nous avons aussi 70 logements à détruire parce qu'ils ne sont plus aux normes.

- Les offres en colocation vont-elles se multiplier ?

Les colocations existent déjà dans notre parc locatif. Nous avons d'ailleurs des résidences étudiantes dans lesquelles on propose ce type de location. Nous faisons aussi du travail intergénérationnel sur la mixité senior et jeunes dans les résidences. Et si le besoin s'en fait sentir, nous réfléchirons à proposer d'autres logements. Mais dans l'Yonne, il y a une offre suffisamment variée pour répondre à la demande de tous les publics.