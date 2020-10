La nouvelle éco : le Bali Bowls à Nîmes propose des produits sains et vegan

Le Bali Bowls a ouvert il y a quelques semaines à Nîmes juste à coté de la Maison Carrée, un petit restaurant ouvert de 8h30 à 17h30 sauf le dimanche qui propose une restauration non-stop 100% vegan et avec des produits sains et équilibrés. Amandine Astier est la patronne de cet établissement, la jeune femme a eu le courage d'ouvrir son restaurant en pleine crise sanitaire : " C'est vrai qu'il faut avoir du courage, mais nous sommes confiants surtout que nous sommes ouverts uniquement en journée donc même en cas de couvre-feu nous ne seront pas concernés et en plus les livraisons sont possibles dans notre établissement et tous nos produits peuvent aussi être emportés" explique-elle.

La nouvelle éco : Le Bali Bowls à Nîmes

Smoothies Bowl à l'açaí la spécialité phare du Bali Bowl

Un petit restaurant d'inspiration balinaise situé 2 boulevard Alphonse Daudet. On y trouve des produits frais, sains et faits-maison, sans poissons ni viande et à base de protéines végétales uniquement. "Nous proposons des salades Bowls le midi notamment, des pâtisseries, mais aussi des smoothies Bowls notre spécialité, avec notre produit phare l'açaï, une baie qui pousse sur les palmiers au Brésil et qui est riche en antioxydant" détail Amandine Astier.