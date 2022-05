La Nouvelle éco : le "barème Macron" validé, quelles conséquences pour les salariés?

Que dit la Cour de cassation?

Maître Laure Germain-Phion - La Cour de cassation vient nous dire que le "barème Macron" n’est pas contraire à l’article 10 de la convention 158 de l’OIT (Organisation international du travail, ndlr) qui prévoit que, en cas de licenciement, le salarié doit avoir droit à une indemnisation adéquate. La Cour de cassation nous dit que ce barème prévoit une indemnisation adéquate.

Concrètement qu’est ce que cela signifie pour les salariés, la validation de ce barème?

Cela signifie qu’en fait, quand vous contesterez votre licenciement - si vous considérez qu’il n’est pas justifié parce que ce barème ne s’applique que lorsque le licenciement est considéré comme injustifié - eh bien vous aurez des dommages-intérêts qui seront pour un minimum fixés par ce barème, et pour un maximum prévu par ce barème. Dans les faits cela ne va pas changer grand-chose pour les salariés, parce que déjà, lorsque nous contestons devant une juridiction, nous avons déjà pris l’habitude d’appliquer ce barème. Et puis nous avons pris l'habitude surtout d’aller rechercher dans l’exécution du contrat des indemnisations qui jusqu'alors, quand on allait aux prud'hommes contester son licenciement, on ne s'intéressait par forcement comment s’était exécuté le contrat - probablement un peu par paresse. Maintenant compte tenu de ce barème qui limite le montant des dommages-intérêts alloués, eh bien nous les avocats nous allons regarder ce qu'il s’est passé pendant l’exécution du contrat. Est-ce que le salarié a eu toutes ses heures supplémentaires de payées? Est-ce qu’il a été victime de harcèlement ou de discrimination - parce qu’il faut quand même savoir que quand on est harcelé ou quand on a été victime de discrimination, le barème ne s’applique pas....

... il n'y a pas de plafond...

Il n'y a pas de plafond et il y a un minimum de 6 mois. Est-ce que vous avez été correctement formé par votre employeur? Est-ce que la durée du travail était respectée, etc. Tout ça finalement a complexifié les procédures, et au final les salariés continuent devant les Prud'hommes, devant les juridictions, à être indemnisés des préjudices qu’ils subissent.

Les syndicats ont contesté ce barème, des cours d’appel l’ont fait aussi contesté. Est-ce que la décision de la Cour de cassation clôt le débat?

J’ai envie de vous dire non pas du tout! Pourquoi? Parce que elle a rendu une décision, mais il va y avoir un renvoi. Et la juridiction de renvoi a parfaitement le droit de résister. Il y a des motifs de contestation et il est très probable qu’il y ait une à un moment donné dans quelques mois - voire un ou deux ans - une assemblée plénière qui ait à statuer sur ce débat.