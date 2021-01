La nouvelle éco : Le batiment moins touché par la crise, comme Protemat à Tarbes

Installée à Tarbes, Protemat est une entreprise spécialisée en étanchéité du bâtiment. Que ce soit pour les toits terrasse, végétalisation, traitement et revêtement sur sol industriel ou cuvelage, Protemat intervient depuis 20 ans dans la France entière. En tout, l'entreprise possède quatre personnes sur le terrain et deux dans les bureaux, en plus du directeur Pierre Ventura.

Le bâtiment a sauvé les meubles

Par rapport à une année 2020 compliquée pour beaucoup de secteurs, celui du bâtiment a pu sauver les meubles en continuant à travailler pendant les confinements, même si le premier fut une période difficile à passer. Les demandes ne faiblissent pas en ce début d'année 2021, mais une certaine fébrilité subsiste au moment d'engager les travaux, l'incertitude due au Covid-19 prenant toujours une place importante dans la tête des décideurs.

Ecoutez La Nouvelle Eco avec Pierre Ventura, directeur de Protemat