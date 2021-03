La nouvelle éco : le bâtiment se relance en Charente

Même si la crise sanitaire est là, le secteur du bâtiment est en bonne santé. En Charente, une entreprise spécialisée dans les produits électriques et hydrauliques, Préfatec, se porte bien. Son chiffre d'affaires ne cesse de croître. L'entreprise continue d'investir, et elle vient même d'embaucher.

Dans la zone d'activités Bandiat-Tardoire, à Saint-Projet-Saint-Constant près de La Rochefoucauld, Préfatec préfabrique des pieuvres hydrauliques, des faisceaux électriques, directement utilisables pour l'aménagement des nouvelles constructions : maisons individuelles bien sûr, mais aussi logements collectifs, ou tertiaires (EHPAD, hôpitaux, salles polyvalentes, etc.). Du matériel de pros, sur mesure, aux bonnes longueurs, identifiées pour faciliter le travail des artisans, qu'ils soient électriciens, plombiers, ou chauffagistes. Préfatec a vu son chiffre d'affaires multiplié par 4 depuis 2014. Il faut dire que le secteur du bâtiment retrouve son volume de croisière.

deux produits innovants par an

Préfatec équipe plus de 12 000 logements en France par an (350 logements par semaine). L'usine a connu une extension en 2018, avec une nouvelle ligne de production hydraulique. Deux nouvelles machines ont été installées récemment. Pour poursuivre cette expansion, il faut embaucher : trois nouvelles recrues sont arrivées ce lundi dans l'entreprise, et portent à 46 les effectifs de Préfatec. L'entreprise charentaise fait désormais partie des nouveaux lauréats de l'accélérateur des petites entreprises initié par la région Nouvelle Aquitaine