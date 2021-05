La nouvelle éco : le Beauvaisis ne veut plus de chômeurs de longue durée

L'agglomération du Beauvaisis ne veut plus de chômeurs de longue durée et veut aider chaque demandeur d'emploi à créer du travail dans une entreprise basée sur l'économie sociale et solidaire. Pour cela, l'agglo vient d'intégrer le dispositif national "territoire zéro chômeurs longue durée".

L'agglomération du Beauvaisis veut devenir un "Territoire Zéro Chômeurs de Longue Durée". Elle vient donc d'intégrer le dispositif national du même nom. Cela va lui permettre de créer de l'emploi, subventionné par l'Etat. Le but étant de ramener le plus vite possible les chômeurs vers le travail. Réécoutez la Nouvelle éco ci-dessous pour en savoir plus.

L'agglomération du Beauvaisis compte 9% de chômage, un chiffre supérieur à la moyenne nationale (8,8% au troisième trimestre 2020). Parmi ces demandeurs d'emplois, 7% d'entre eux ne seraient pas réemployables tout de suite et auraient besoin d'une aide à la réinsertion professionnelle.

Environ 400 personnes ont ainsi plus de 24 mois de chômage. Alors pour éviter de prendre la crise économique de plein fouet et de voir se multiplier ces profils de chômeurs, l'agglomération du Beauvaisis vient d'intégrer le dispositif "Territoire Zéro Chômeurs de Longue durée". Un programme national qui permet donc de subventionner l’activité plutôt que le chômage, en créant de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire.

L'association SIME-Emergence sera chargée de créer ces nouveaux postes et de nouvelles entreprises pour les accueillir. En France, dix territoires testent ce dispositif pour l'instant, comme Compiègne, depuis un an. Cinquante nouveaux territoires, dont le Beauvaisis vont se lancer dans l'expérience. Les demandeurs d'emploi résidant dans l'agglomération depuis plus de six mois et au chômage depuis plus d'un an pourront intégrer ce programme de réinsertion.