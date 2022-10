La Nouvelle éco : le berruyer Khalil Roumadni lauréat régional du concours Talents des cités

“Je suis le premier dans ma famille à créer une entreprise. Le monde de l’entrepreneuriat, je ne connaissais pas mais j’ai été bien accompagné et bien suivi par la BGE, la Bpi et CitésLab, ce qui m’a permis de faire les bons choix au bon moment”, se réjouit Khalil Roumadni. Ce père de famille âgé de 33 ans, est l’un des deux lauréats régionaux du 7e concours Talents des cités.

Il a grandi dans le quartier des Gibjoncs à Bourges. Après un bac pro technicien de maintenance énergétique et climatique effectué en alternance, il a intégré la société Derichebourg Energie comme technicien de maintenance multi technique froid et climatisation avant de poursuivre son activité au sein de deux autres entreprises du même secteur.

Une démarche éco-reponsable

Après avoir été salarié pendant douze ans, il a eu envie de créer sa propre entreprise, R Climat Concept, “pour une plus grande liberté au niveau des horaires et aussi pour qu’elle soit à mon image et réponde à mes valeurs”, explique-t-il. Il s’est spécialisé dans la maintenance et la désinfection des systèmes de climatisation : “Un nettoyage complet permet de consommer un quart d’électricité en moins qu’une climatisation mal entretenue. On supprime aussi les risques de germes, de bactéries et de moisissures. Je n’emploie que des produits certifiés bio à base d’alcool de betterave et d’huile essentielle d’orange.”

Khalil Roumadni a prévu d’investir d’ici la fin de l’année dans un pulvérisateur lui permettant de réduire considérablement la consommation d’eau nécessaire à l’entretien. Il a également pour projet de réutiliser l’eau de pluie. Sa démarche écologique rencontre un certain écho chez ses clients : depuis janvier, son chiffre d’affaires a été multiplié par cinq depuis le début de l'année.