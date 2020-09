La nouvelle eco : le Big Data, un secteur d'avenir en Île-de-France

Comment nos données sont-elles utiliser ? À quoi et pour qui servent-elles ? Comment les protéger ? Le salon Big Data ouvre ses portes ce lundi au parc des expositions à Paris, Porte de Versailles (15e). Avec un invité d'honneur dès ce lundi matin Christopher Wylie, le lanceur d'alerte dans l'affaire Cambridge Analytica. De nombreuses conférences y sont organisées jusqu'à ce mardi, de nombreux ateliers également autour de la gestion massive des données. La responsable des conférences de Big Data Paris Clémence Simmelide répond aux questions de France Bleu Paris.

France Bleu Paris : qu'est-ce que le big data ?

Clémence Simmelide : Le big data c'est le fait de collecter, d'analyser, d'utiliser des données massives et hétérogènes donc difficile à traiter pour pouvoir prédire des tendances. Par exemple, ça va être de prédire le comportement des consommateurs.

France Bleu Paris : comment ça marche ?

Les entreprises vont mettre en place une architecture capable de collecter les données et de les traiter pour faire ressortir un modèle. Par exemple, si on est une entreprise de grande distribution, l'enjeu va être de réussir à utiliser les données qu'elles viennent du site web sur lequel on vend nos produits, des tickets de caisse en magasin, des réseaux sociaux. Et de pouvoir les traiter pour déterminer quel programme de fidélité pourrait satisfaire ses consommateurs.

France Bleu Paris : avec cette crise sanitaire, on est de plus en plus connecté, est-ce que finalement cette collecte de données c'est du pain béni pour les entreprises ?

Oui, pour les entreprises actuellement qui ont déjà mis en place une architecture big data, plus il y a de données à traiter, plus logiquement on peut en tirer profit. Ensuite ça demande aussi aux entreprises qui n'avaient pas forcément beaucoup avancé sur ces projets de rattraper leur retard, de se mettre au niveau un peu plus rapidement.

France Bleu Paris : c'est un secteur où il y a de l'emploi en Île-de-France ?

Oui, le big data a toujours beaucoup recruté c'est pourquoi sur notre salon on a fait le choix de développer un coin RH qui permet à différentes entreprises qui cherchent à recruter et on sait que les profils sont rares, des data analyst, data scientist, on va avoir par exemple la Maif, Total ou le Crédit Agricole qui vont pouvoir exposer sur ce coin RH.

France Bleu Paris : quel niveau de qualification faut-il pour travailler dans le big data ?

On va avoir un niveau de type ingénieur. Il y a beaucoup de métiers dans le big data, on a énormément parlé du data scientist, des développeurs, des data engineer, des types de profils qui vont être recherchés ?

France Bleu Paris : c'est un secteur qui a de l'avenir ?

Oui parce qu'il est très lié à l'intelligence artificielle notamment. Et parce qu'avec l'utilisation du numérique par tout le monde, on est constamment connecté, on génère de la donnée toute la journée sur nos smartphones, nos ordinateurs, le big data traite cette donnée. Aujourd'hui on va avoir beaucoup d'innovation, la 5G, le voiture autonome qui ont besoin de données massives. Donc c'est un gros sujet pour encore de nombreuses années.