La nouvelle éco : le bilan des drives fermiers dans la Somme

Ils étaient les stars de la fin du premier confinement. Près d'un an et demi après, où en sont les drives fermiers ? On dresse le bilan dans la nouvelle éco avec le drive d'Amiens Sud.

Clients et producteurs se connaissent bien maintenant. Cela fait un an qu'Agnès vient se ravitailler ici au drive d'Amiens Sud, à côté de la fourrière.

Elle a découvert le concept lors du premier confinement et n'a plus décroché. Si elle continue à aller au supermarché, elle achète toujours ses fruits et légumes à des producteurs locaux.

La nouvelle éco : bilan des drive fermiers Copier

Au fil des mois, ils sont de moins en moins de clients à venir régulièrement au drive explique Anne Prévost-Ibo responsable à la chambre d'agriculture de la Somme. "Au plus fort de la crise, on avait 250 commandes par semaine, aujourd'hui, on est à 50 commandes par semaine".

En revanche, quand on demande à Bertrand Roucou, éleveur de volailles, le drive ce n'est pas que pour remplir le compte en banque. C'est aussi pour rencontrer ses clients. "L'humain prend le pas sur l'économique".

Le bilan des drive fermiers dans la Somme © Radio France - Valentin Houinato

Pour continuer à exister, il va falloir se réinventer. Claire Beller pense déjà à l'avenir.

Prochaines étapes pour le drive d'Amiens Sud : miser sur une meilleure communication, étudier la livraison à domicile et ouvrir davantage le drive aux restaurateurs.