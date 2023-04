La Nouvelle éco : le bistrot ambulant de Jean-Lou Joulin repart sur les routes du Cher

“Les campagnes se meurent. Dans les villages où je m’arrête, je reçois un bon accueil. J’ai l’impression que ça fait du bien aux gens”, explique Jean-Lou Joulin. Cet habitant d’Orcenais âgé de 59 ans s’est beaucoup investi dans l’animation organisant notamment des événements musicaux avec l’association Les Sirènes hurlantes. “Après le Covid j’ai eu envie de vivre à nouveau et de m’éclater”, confie-t-il.

Lors d’un rendez-vous chez BGE à Saint-Amand Montrond, il entend parler d’un bar ambulant, C’est l’Occaz, créé en 2018 dans le nord du département du Cher. “Je suis allé le voir et ça m’a paru faisable sans avoir à faire un gros investissement. J’avais déjà un camion que j’ai aménagé avec une pompe à bière, un frigo, une cave à vins. Je vais dans des villages autour de chez moi où il n’y a plus de bar fixe. J’installe un barnum, des tables, des chaises et voilà c’est parti !”

Des produits locaux

Jean-Lou Joulin s’est lancé en avril dernier. Il propose le plus possible de produits locaux, et notamment des bières artisanales. Après une pause hivernale, il reprend sa tournée dans neuf villages du Boischaut dont trois nouveaux : Ineuil, Faverdines et Épineuil-le-Fleuriel. “Je m’arrête deux fois par mois dans le même village et le samedi je suis chez moi à Orcenais. Il y a des endroits où ça marche mieux que d’autres. Certains soirs, il peut y avoir jusqu’à 50 personnes.”

Le plus souvent installé sur la place du village, le Bar’ouette renoue avec l’esprit bistrot, le plaisir simple de se retrouver le temps d’une soirée autour d’un verre. Une bonne ambiance qui ravit Jean-Lou Joulin, dont le tout premier métier fut... serveur.