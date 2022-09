La Nouvelle éco : Le Blanc accueille ce lundi le 1er rallye des entreprises en Brenne

L’initiative est portée par le Club des entrepreneurs de la Brenne, Initiative Brenne et la Maison familiale rurale de la Brenne (pour son action emploi et compétence). Si des rencontres régulières ont lieu depuis plusieurs années sur le territoire, l’idée a été lancée de proposer un événement à la fois festif et sportif. Ce 1er rallye des entreprises en Brenne a lieu ce lundi 12 septembre, le jour ayant été choisi pour permettre aux commerçants qui le souhaitent de pouvoir plus facilement y participer.

Un grand repas en clôture

Rendez-vous est donné en début d’après-midi à la base de loisirs de Le Blanc. “Vont alterner des défis sportifs et des temps de réflexion, y compris sous forme ludique, sur des problématiques que rencontrent les entreprises comme les enjeux de la transition écologique ou sur des aides dont elles peuvent bénéficier pour la formation par exemple”, explique Bertrand Coly, animateur à la Maison Familiale Rurale de la Brenne. L’après-midi se terminera par un grand repas avec des produits locaux.

Cette action vise à faire se rencontrer les entrepreneuses et entrepreneurs de la Brenne afin de développer leurs réseaux mais aussi à favoriser les liens entre ces acteurs et les acteurs de l'emploi, de l'accompagnement des entreprises et du développement économique. Cet événement devrait rassembler une quarantaine de participants