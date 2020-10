La Nouvelle Eco : le blues de Bernard Salva, le patron de la discothèque "Le Copacabana"

"Les cafés, restaurants, cinémas et musées ont rouverts, pas nous. Il y a une forme d'injustice, c'est incompréhensible!" Invité ce mercredi 14 octobre au micro de France Bleu Bourgogne, Bernard Salva le patron de la discothèque "Le Copacabana" à Beaune ne décolère toujours pas. "Cela fait huit mois que nous sommes dans un désespoir total," ajoute le gérant.

A croire que le virus ne circule que dans les discothèques le week-end - Bernard Salva,

"Notre syndicat avait pourtant proposé un protocole béton avec prise de température à l'entrée, l'application Stop Covid téléchargée sur son portable, interdiction de danser. On plaçait des sièges sur la piste de danse et on demandait une réservation obligatoire", ajoute le gérant de la boite de nuit beaunoise." Malheureusement, toutes ces mesures n'ont pas été retenu par l'Etat.

Quand on voit que les jeunes font la fête ailleurs et sans geste barrière, on a la rage ! Bernard Salva

Sur le protocole, Bernard Salva insiste : "on a un service d'ordre qui aurait fait respecter les règles. A croire que le virus ne circule que dans les discothèques le week-end! Quand on voit que les jeunes font la fête ailleurs que dans les discothèques, sans gestes barrières, on a la rage."

Seule consolation pour le monde de la nuit : depuis huit mois, les treize salariés du Copacabana touche le chômage partiel. Et pour payer les 11 000 euros de frais fixes que génère son activité, Bernard Salva peut compter sur une aide mensuel plafonnée à 15 000 euros.

Deux cent litres de jus de fruits donnés aux associations

Même si les patrons des boites de nuit bénéficient d'aides de l'Etat, ils ne savent pas combien de temps ils vont pouvoir tenir. "Comme cela fait huit mois que nous sommes fermés et que nous n'avons pas de perspectives d'ouverture, j'ai décidé de donner les produits alimentaires et boissons qui arrivent en fin de date limite de consommation plutôt que de le sjeter," ajoute Bernard Salva, soit 82 briques de jus d'orange, 70 briques de jus de pomme, 30 briques de jus d'ananas et 30 kilos de frites surgelées, des croissants et des pains au chocolat. Une manière d'aider les plus défavorisés.

