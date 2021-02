La nouvelle éco : le blues des commerçants de la galerie marchande Salanca à Claira

Ils ont vécu le week-end comme un tour dans des montagnes russes. Un temps rassurés par les premières annonces de la préfecture, les commerçants des grandes galeries marchandes des Pyrénées-Orientales ont dû se rendre à l'évidence samedi soir et baisser le rideau jusqu'à nouvel ordre. "La décision a été très violente" reconnait Valérie Béa, la présidente de l'association des commerçants de la galerie marchande Salanca à Claira. "On nous a demandé de décaler les soldes et maintenant, on nous demande de fermer alors que l'on est en plein dedans !"

La logique de cette fermeture a également du mal à passer auprès des commerçants concernés. "Nous ne sommes absolument pas d'accord avec la façon dont on calcule les 20 000 m² de surface commerciale. On y inclus la taille de l'hypermarché qui lui reste ouvert mais aussi des restaurants qui eux sont fermés depuis longtemps". Une fermeture difficile à comprendre alors que des mesures anti-contaminations ont déjà été prises à Salanca. "On a réussi à maîtriser les flux de la clientèle dès l'entrée du centre commercial, les gestes barrières et les protocoles sont respectés. Nous n'avons eu aucun cas de Covid à déplorer chez nos employés. Aucun expert n'a démontré que c'est dans nos boutiques que le virus circule".

Et ce ne sont pas les mesures d'accompagnement mis en place par le gouvernement qui vont calmer le ressentiment des commerçants. "Elles ne concernent pas tous les magasins du centre commercial. Cela dépend du chiffre d'affaire. Et il y aura toujours les charges du centre à payer et elles sont très importantes dans une galerie marchande" regrette Valérie Béa.

Interview à réécouter ici.