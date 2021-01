La nouvelle éco : le blues des garagistes

Avec l'enchaînement des confinements et des couvre-feux, la voiture n'est plus une priorité pour beaucoup d'entre nous. Résultat, les garagistes subissent la crise sanitaire et économique du Covid-19. Selon une étude, un tiers des garages pourraient faire faillite d'ici l'été.

Dans son garage de Reims, Eric Sanchez ne répare plus qu'une ou deux voitures par jour au lieu de cinq ou six

Dans son garage de Reims, derrière la basilique St Remi, Eric Sanchez s’ennuie un peu : deux voitures attendent, contre cinq ou six habituellement. "Une pour une révision, ça va me prendre 45 minutes et l'autre simplement pour recharger la batterie", déplore-t-il. Alors il fait sa paperasse, son inventaire, histoire de passer le temps.

Un vide qu'il explique très facilement : "Les gens ne sortent plus que pour travailler. Ils ne sont pas partis, ou peu, pour les vacances de Noël, du coup ils ne révisent pas leur voiture et puis ils ont d'autres priorités financières".

Heureusement que ma femme a un travail à l'extérieur, sinon je ne pourrais pas survivre ici

La conséquence, c’est qu’Eric ne se verse plus de salaire depuis maintenant trois mois : "J'ai une personne avec moi en contrat de professionnalisation alors je le paie en priorité. Au premier confinement j'avais de la trésorerie donc ça allait, mais les réserves s'amenuisent donc je ne me paie plus".

Si Eric reste optimiste pour la pérennité de son entreprise, une étude récente (réalisée par Vroomly) montre qu'un tiers des garages seraient menacés de faire faillite d'ici l'été en France. Quant aux aides de l’Etat, seuls 17% des garagistes en auraient bénéficié : Eric a par exemple reçu 1 500 euros au mois de novembre.

Dans ce garage de Reims, la mécanique accuse le coup alors que la carrosserie est débordée © Radio France - Aurélie Jacquand

Si tous les garages s'accordent pour dire que l'activité est très calme, tous n’accusent pas les mêmes pertes. Toujours à Reims, le garage Carteret a mis un de ses cinq mécaniciens au chômage partiel et la secrétaire vient à mi-temps, en fonction du travail à fournir. En revanche dans l'atelier de carrosserie : "On a trois semaines de travail devant nous !", explique Sébastien Rodrigue.

Une activité qu'il explique parce que son garage est agréée par des assurances. Un pas que certains garagistes ne sont pas prêts à passer car c’est moins rémunérateur : "C'est 45 euros de l'heure au lieu de 80 !", dit Sébastien, "Donc il faut faire de la quantité".

Quel que soit leur situation financière, tous les garagistes croisent aujourd'hui les doigts pour que les Français partent un peu pour les vacances d’hiver et pensent donc à leur voiture, mais aussi et surtout pour que le pays ne soit pas reconfiné, ce qui les obligerait à fermer.