La nouvelle éco : le "blues" du traiteur côte-d'orien, Le D'Serres à Bure-les-Templiers (21)

Dans la Nouvelle éco ce matin on prend des nouvelles d'un traiteur qui a le "blues". C'est ce qu'a écrit Didier Serres sur sa page Facebook. Avec la crise sanitaire, le traiteur installé à Bure-les-Templiers dans le nord Côte-d'or, vit très mal cette période d'inactivité depuis six mois. Interview.

Plus de banquet ni de repas depuis six mois pour le traiteur côte-d'orien, Le D'Serres, installé à Bure-les-Templiers, entre Châtillon-sur-Seine et Is-sur-Tille. La crise sanitaire est passée par là, et depuis Didier Serres, le gérant de cette affaire, fait tout ce qu'il peut pour sortir la tête de l'eau. Mais l'absence de perspectives, rend difficile cette période d'inactivité et Didier Serres, le reconnait, "j'ai beau ne pas pas être du genre à baisser les bras, j'ai le blues" écrivait-il récemment sur sa page Facebook.

Pas ou très peu de travail depuis six mois

Normalement il travaille à 95% avec les entreprises, associations et les mariages, mais depuis mi-mars "tout a été annulé". Malheureusement le traiteur côte-d'orien n'a pas eu droit au Prêt garanti par l'Etat, et ne peut plus faire appel à son personnel pour des extras. Heureusement il avait un peu de trésorerie et a proposé des plats à emporter. "Ça a bien marché pendant le confinement mais depuis mai, c'est beaucoup plus dur, on est passé de 85 commandes les samedis à une vingtaine actuellement. Ce qui ne couvre pas mes frais fixes."

Absence de perspectives

Et les perspectives pour lui sont noires. "C'est surtout l'absence de perspectives qui est le plus difficile" dit-il, "j'ai envie de travailler!" Il attend et espère une annonce du gouvernement pour une reprise de l'événementiel même avec des contraintes sanitaires, "on s'y pliera l'essentiel pour moi c'est de reprendre le travail."

