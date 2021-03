La nouvelle éco : le bois a la cote dans les Pyrénées-Orientales

Malgré la crise sanitaire, certaines entreprises continuent de croître et d'embaucher. Dans les Pyrénées-Orientales, c'est le cas de la SARL J'ai besoin de, connue également sous le nom de Made in bois.

Basée à Villemolaque, Made in bois est spécialisée dans les aménagements en bois. Vieille d'une dizaine d'années, elle n'était composée que d'un salarié il y a encore quatre ans. Aujourd'hui, ils sont 22. "Les aménagements extérieurs en bois sont devenus à la mode, remarque le gérant, Didier Cazeilles. De plus en plus, les gens veulent se sentir bien chez eux, surtout depuis le confinement."

Malgré le coronavirus, Made in bois continue sa progression. Elle embauche de nouveaux salariés tous les deux ou trois mois. Le gérant est en ce moment à la recherche de deux menuisiers en CDI, pour l'aménagement en extérieur.

L'interview de Didier Cazeilles est à réécouter ici.