La nouvelle éco : le bon bilan des fêtes ne permettra pas de sauver les meubles pour les commerçants amiénois

Alors que la page de l'année de 2020 est bien tournée, c'est l'heure pour les commerçants d'Amiens de faire le bilan des fêtes. Un mois chargé dans les boutiques du centre-ville, ce qui ne suffira pas à sauver les meubles après des mois de fermeture en pleine crise sanitaire. Les gérants de magasins amiénois ne sont pas tous favorables à l'ouverture les dimanches de janvier.

Les dimanches plombés par l'absence du marché de Noël

"Les fêtes 2020 on était bien pour nous, on a eu vraiment beaucoup de monde et ça a permis de limiter la casse", assure Stéphanie derrière le comptoir de sa chocolaterie de la rue des Troix Cailloux, dans le centre d'Amiens. La vendeuse l'assure, elle et ses collègues ont carburé pendant les fêtes, sauf les dimanches ouverts tout le mois de décembre. Selon Stéphanie, c'est la faute au marché de Noël réduit à quelques chalets cette année, "Cette année, il n'y avait pas les cars entiers venant de la région parisienne".

Avis partagé par cette vendeuse de prêt-à-porter à deux pas de là. Le marché de Noël était censé redynamiser le centre-ville, "Ça amène toujours du monde, des gens qui passent et qui entrent dans les boutiques". Mais elle aussi l'assure, les boutiques que tient son patron à Amiens ont quand-même fait un bon chiffre en fin d'année, "On a mieux travaillé que l'année dernière, mais c'était aussi compliqué avec les manifestations de gilets jaunes." Un bilan qui permet à peine de sauver les meubles de l'avis de tous les commerçants ici, après trois mois de fermeture au printemps puis celle du mois de novembre.

L'ouverture les dimanches de janvier ne convainc pas

Alors pour écouler les stocks invendus, des fédérations de commerçants réclament l'ouverture des magasins tous les dimanches de janvier. Le gouvernement se dit favorable à la mesure et plusieurs préfectures ont déjà donné leur feu vert. Pour l'instant, rien n'est décidé dans la Somme. Et quand on interroge les premiers intéressés à Amiens, personne n'est vraiment convaincu. Comme Héloïse qui tient un magasin alimentaire, "Le dimanche, les halles au frais sont ouvertes et puis c'est tout. C'est vraiment Walking Dead ! Il n'y a personne. Je ne pense pas que ça marcherait". Tous appréhendent ce début d'année et croisent les doigts pour ne pas être reconfinés. Mais ce qui les console un peu, c'est le soutien des Samariens qui, pour beaucoup, sont venus faire leurs emplettes de Noël dans les commerces locaux.