La nouvelle éco : le boom des livraisons à vélo cargo à Paris

Le vélo cargo connaît un engouement depuis la fin du confinement. Les commerçants utilisent de plus en plus ce service pour livrer les entreprises mais aussi les particuliers. Absent des routes il y a encore quelque mois, le vélo cargo prend de plus en plus d'ampleur à Paris.

Livraisons de marchandises d'entreprise à entreprise mais aussi d'entreprise à particulier, la société coopérative Olvo, créée en 2015 a bien senti le coup. Elle vient d'emménager dans un local de 1.000 m² dans le 18e arrondissement de Paris et fait pédaler ses 30 salariés. Depuis plusieurs mois, son activité croît même si la crise du covid-19 est venue la freiner. Ikea, U Express, Biocoop et d'autres enseignes utilisent ce service. Son fondateur et cogérant Leeroyd Levi répond aux questions de France Bleu Paris.

France Bleu Paris : tout d'abord, quel est le concept d'un vélo cargo?

Leeroyd Levi : Le vélo cargo c'est un vélo utilitaire avec une plateforme à l'avant ou une caisse qui permet de transporter toutes sortes d'objet aussi facilement qu'en conduisant un vélo.

France Bleu Paris : Vous transportez quoi ?

Alors ça peut être un tout petit colis comme un bague de fiançailles ou un matelas de deux mètres, c'est vraiment large, ça va des petits colis aux grands colis, des machines à laver, un peu tout ce que l'on peut transporter en voiture là on le fait à vélo.

France Bleu Paris : Existe-t-il un engouement autour du vélo cargo, comment vous le ressentez?

On voit de plus en plus de vélo cargo dans nos villes. Nous on se développe grâce à ça. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au sujet et des commerçants qui demandent à ce que leurs courses soient livrées à vélo.

France Bleu Paris : Qui sont ces gens, ces commerçants qui s'intéressent au vélo cargo?

Alors ça peut être des commerçants du coin, le boulanger du coin qui veut livrer des restaurants en pain quotidiennement mais aussi une entreprise nationale qui veut distribuer des matelas sur des créneaux courts à Paris. On est trente coursiers. Tous les salariés ont des heures de livraison. On part à 8h du matin, on fait des livraisons jusqu'à 12h (...) la journée d'un livreur c'est livrer des choses c'est déjà très compliqué.

France Bleu Paris : Comment expliquer cet engouement des commerçants par rapport au vélo cargo?

Il y a d'abord la raison écologique et la praticité. On peut se garer tout près des commerces et on est vraiment très fluide dans le trafic. On n'est pas bloqué par les embouteillages et on a taux de ponctualité bien supérieur à celui des voitures.

France Bleu Paris : Comment se porte votre activité tout simplement ?

Mis à part le covid, tout va bien, non impacté comme toutes les sociétés de transport où les mesures d'hygiène sont plus strictes. Et aussi par les entreprises qui sont fermées on a moins d'activité de livraison par rapport à ça. On se développe un peu moins rapidement mais on continue de croître. On a des recrutements qui vont arriver bientôt. Pour l'année 2020 on essaie de recruter encore cinq personnes et là on a dû revoir à la baisse malheureusement avec le covid, on voulait embaucher dix personnes. Là on vient d'emménager dans des locaux de 1.000 m² dans le 18e ce qui va nous permettre de stocker des marchandises et de les envoyer partout dans Paris dans des temps très court. Par exemple on peut vous livrer un matelas en une heure n'importe où dans Paris.