La nouvelle éco : le boom des vélos bi-porteurs ou tri-porteurs à La Rochelle

S'il y a un secteur qui a profité de l'après confinement, c'est bien celui du vélo : les chiffres d'affaires des magasins ont explosé au mois de mai, juin et juillet. Cyclable à La Rochelle, a enregistré une augmentation de 30 à 40% de ses ventes. Pour son responsable Cyrille Dubois, ce sont avant tout des achats décalés (qui auraient du avoir lieu en mars ou avril), ou directement liés au Covid : par peur des contaminations dans les transports en commun, ou pour améliorer sa santé, et sa résistance au virus.

à lire aussi LA RELANCE ÉCO - A La Rochelle, le déconfinement à vélo

A La Rochelle, déjà convertie au vélo depuis longtemps, les ventes de nouveaux types de vélos, bi ou tri-porteur ont été confortées. "Des vélos pour mettre des enfants devant, ou des vélos ralongés pour mettre des enfants derrière, les ventes de tous ces vélos là ont aussi explosé" confirme Cyrille Dubois. Il en vend entre 40 et 80 par an depuis 3 ans, mais depuis le Covid, les ventes tournent autour de 70 par an. Ce type de vélo est entré dans le quotidien d'utilisateurs qui arrivent dans le magasin avec "des demandes identiques à celle d'acheteurs de voiture" selon le Patron de Cyclable à La Rochelle. Ils ne demandent plus si un tri-porteur coute cher, ou s'il va être facile d'utilisation mais s'ils vont pouvoir l'utiliser longtemps, comment le rentabiliser, le revendre et comment le marché va évoluer. "Vous achetez ce type de vélo entre 2 000 et 7 000 euros pour transporter deux enfants, faire 5 km : vous ne payez pas d'essence, ni d'assurance, c'est hyper accessible et bien plus économique" que la voiture insiste Cyrille Dubois.

L'explosion de la demande a surpris même les fabriquants

Après le confinement, le vélo mécanique a repris des parts de marché au vélo électrique, qui ne représente "plus que" 60% des ventes, contre 80% avant le mois de mars. "On vendrait 2 ou 3 vélo électrique par jour actuellement si on n'était pas en rupture de stock", affirme à Beaulieu le responsable cycles du magasin Décathlon. Les fabricants eux mêmes ont été surpris par l'explosion de la demande, et les stocks manquent pour tous les types de vélos. "Il y a parfois trois à quatre mois d'attente" confirme Cyrille Dubois de Cyclable à La Rochelle. Certains modèles sont même en rupture d'approvisionnement dès aujourd'hui pour toute l'année 2021. "Bien que l'engouement soit là, on s'aperçoit qu'on commence presque à avoir une baisse de chiffre d'affaire" s'inquiète le patron du magasin. Il assure que les fabricants ont mis "les bouchées doubles" et espère qu'ils vont pouvoir répondre à la demande plus largement dans les mois qui viennent.