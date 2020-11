La Nouvelle Eco : le boom des ventes de conserves bio dans les Pyrénées-Orientales

Avec le confinement, il y a de nombreux perdants (restaurateurs, petits commerces... ) mais il y a aussi quelques gagnants dans les Pyrénées-Orientales. C'est le cas notamment de l'entreprise Prosain installée depuis plus de 50 ans à Bages, au sud de Perpignan.

La société spécialisée dans la vente de boites de conserve issues de l'agriculture biologique a enregistré une hausse de ses ventes de 20 % depuis le début de l'année. "Nous bénéficions de la croissance soutenue depuis plusieurs années du secteur du bio et puis, c'est vrai il y a un effet confinement" reconnaît Thierry Dunord, le responsable de production de l'usine. "Sans les restaurants, les gens doivent cuisiner et ont envie de manger de bonnes choses. Les conserves sont aussi une denrée non périssable or, en cette période d'incertitude, ça compte. Nos ventes de sauces tomates ont notamment fortement augmenté au printemps et nous sentons une nouvelle augmentation depuis deux semaines."

Prosain, qui compte 60 salariés, compte donc titulariser cinq employés actuellement en CDD. "Nous comptons aussi nous agrandir à Bages pour augmenter nos capacités de stockage. Nous venons aussi de lancer une ferme pilote à Argelès-sur-Mer pour garantir notre approvisionnement" explique Thierry Dunord.

L'interview de Thierry Dunord, invité ce jeudi de France Bleu Roussillon à 7h15, est à réécouter ici.