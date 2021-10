La nouvelle éco : le boom du chausson sarthois

C'est une entreprise emblématique du made in Sarthe. Plastigom à Champagné enregistre des ventes records de chaussons. Un effet inattendu de la crise sanitaire explique Anne-Lise Morin, la dirigeante de cette entreprise sarthoise qui emploie 16 salariés pour un chiffre d'affaires de 1,3 million d'euros.

France Bleu Maine : Vous chaussons s'arrachent cette saison et ce n'est semble-t-il pas lié à la baisse des températures.

Anne-Lise Morin : non, c'est un effet grâce au télétravail puisque nos clients, nos distributeurs ont beaucoup vendu l'année lors des périodes de confinement. Les stocks ont disparu des magasins et nos commandes pour cet hiver 2021 - 2022 ont bondi puisqu'elles sont en augmentation de près de 60%.

C'est donc un effet positif du Covid-19 ?

Si l'on peut trouver un effet positif au Covid, c'en est un effectivement puisqu'on voit bien que les gens ont redécouvert d'une part la fabrication française et d'autre part le fait de rester à la maison les a inciter à acheter des chaussons. On a eu quasiment près de 12 000 paires à fabriquer que l'on vend sur toute la France.

Le revers de la médaille, c'est peut être les chaussures qui se sont un peu moins bien vendues ?

Oui. Les gens ne sortant plus, ils ont moins usés leurs chaussures. Ils ont donc conservés les paires de l'année précédente. La collection 20 - 21 n'a pas été extraordinaire. Les stocks sont donc encore conséquents et mécaniquement nos commandes sont moins importantes pour cet hiver.

Etes vous êtes confrontés, comme beaucoup d'autres secteurs, à une pénurie de matières premières ?

Ce n'est pas vraiment une pénurie mais des délais de livraisons beaucoup plus long. On était sur trois ou quatre semaines l'an dernier, là on est plus sur douze semaines, donc trois fois plus. Cela concerne le fil, le tissu, toutes les matières premières et leurs prix ont augmenté de 7%. Ce qui signifie qu'on est obligé de rogner sur nos marges.

Le gouvernement annonce le reprise de l'activité. L'Insee prévoit une croissance d'un peu plus de 6%. Comment percevez vous cela dans une petite entreprise comme la votre ?

Nous on est serein parce qu'on s'est montré agile. On a fait des masques, on s'est aussi lancé dans la fabrication de serviettes hygiéniques lavables avec la Week up. Cela nous permet de faire face à des problématiques de commandes par rapport à nos chaussures. Là, on profite de l'augmentation des commandes de chausson mais je suis consciente que ça ne durera pas, ce ne sera pas comme ça tous les ans, malheureusement. Après c'est à nous de nous montrer agiles et de trouver de nouveaux produits.

Donc quand on dit que la consommation est de retour, vous avez tendance à nuancer un peu.

Oui. Je reste optimiste mais il faut faire attention. Depuis deux ans, on jongle, on s'adapte sans arrêt. Je pense qu'il faut se montrer prudent pour les années à venir. En revanche, pour nuancer encore mon propos, ce qui a vraiment le vent en poupe et qui nous profite pleinement c'est de voir que les gens sont plus enclins à consommer local. Et du coup, une fabrication française intégralement, de A à Z, va jouer en notre faveur. On n'est plus sur des beaux discours du "il faut consommer français", on voit qu'il y a aujourd'hui des actes en face de ses paroles.

Plastigom organise une vente directe à l'usine, route de Savigné, à Champagné, jeudi 21 octobre de 10h à 21h, vendredi 22 octobre de 10h à 19h et samedi 23 octobre de 10h à 18h.

