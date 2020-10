La nouvelle Eco - Le boom durable des entreprises de nettoyage à Limoges

Depuis des mois, le téléphone sonne pratiquement sans arrêt dans les locaux de Limousin Entretien, qui emploie 50 salariés à Limoges. C'est une conséquence de la crise du coronavirus, qui a décuplé les demandes de désinfection de la part des entreprises, mais aussi des copropriétés. Le boom enregistré depuis le printemps ne se dément pas selon Eric Mauferon, le responsable d'exploitation de Limousin Entretien. "Il y a encore de nouvelles demandes, d'organismes qui étaient en télétravail et qui reprennent leurs locaux et ont besoin de nouvelles prestations" pour éviter de propager le coronavirus.

Des passages supplémentaires chez les clients habituels et de nouveaux contrats

L'explosion de la demande s'explique autant par l'afflux de nouveaux clients que par l'adaptation des contrats déjà assurés par l'entreprise. Dans certains cas, des passages supplémentaires ont été ajoutés dans la journée pour désinfecter les points de contacts. Pour d'autres, c'est un moyen de renforcer le nettoyage assuré par du personnel interne aux sociétés. Pour faire face, _"_il a fallu embaucher et nous avons surtout complété des plannings d'agents qui n'étaient pas à temps complet" précise Eric Mauferon.

"On travaille à flux tendu depuis des mois"

L'entreprise de nettoyage a aussi investit dans des micro-formations pour que ses salariés soient le plus efficaces possibles dans ce contexte sanitaire très particulier. Elle dépense également davantage pour les produits d'entretien, puisqu'elle a opté pour une nouvelle gamme de produits bactéricides et virucides. Une adaptation nécessaire selon le responsable d'exploitation de Limousin Entretien. Eric Mauferon constate par ailleurs une certaine fierté de ses agents à remplir leur mission. "On fait partie des gens de l'ombre, mais _on est un maillon d'arrêt de ce virus_. On a cette satisfaction !"