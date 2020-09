La Nouvelle Eco : le Bric ada Brac de Tarbes-Orleix travaille pour vous !

Le principe de Bric ada Brac est fort simple : vous déposez des objets à vendre, et Bric ada Brac les vend pour vous. Une fois vendus et la somme de location du stand déduite, reste à empocher le bénéfice.

L'actualité :

Le Bric ada Brac de Tarbes-Orleix, qui a ouvert ses portes en décembre, a rapidement séduit une large clientèle. Mais à peine ouvert, la crise sanitaire s'est invitée sur les projections, devenues en quelques heures, très aléatoires. Après le déconfinement, les propriétaires ont accusé moins 50% de chiffre d’affaires. Deux raisons à cela : la période anxiogène du post confinement et le fait que Bric ada Brac n'est pas un commerce de première nécessité.

Rebond :

Pour autant, petit à petit, les clients sont revenus. Et parmi eux, des habitués de vide-greniers s'estimant plus en sécurité dans cet espace réservé aux seuls acheteurs. En effet dans Bric ada Brac, vendeurs et acheteurs ne se côtoient pas et les gestes barrières sont plus facile à faire respecter. Cerise sur le gâteau, cette nouvelle clientèle à fait grimper le panier moyen de 40%. Pas de quoi effacer pour autant les mois de disette, mais l’optimisme est à nouveau de mise.

