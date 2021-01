La nouvelle éco : le brin d'olivier à Nyons, pas une simple entreprise : une "PME+"

Il y a les PME et...les "PME +". A Nyons, la société Brin d'Olivier vient de recevoir ce label décerné par la Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de France. Il récompense ceux et celles qui privilégient l’humain, l’emploi local, le savoir faire et l'écologie. Concrètement, la société a beaucoup travaillé avec la filière oléicole AOP Nyons "pour améliorer leur salaires et avoir une qualité irréprochable" selon le directeur général Bruno Fleith. L'emploi local est également privilégie : les 15 salariés vivent tous autour de Nyons et parmi eux il y a 4 jeunes en contrat d'alternance.

Bruno Fleith était invité de "la nouvelle éco" ce vendredi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :