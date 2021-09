La Nouvelle Eco: le BTP reprend des couleurs dans la Somme

Sébastien Bizet, président de la Capeb de la Somme résume la situation ainsi: "mon carnet de commande est fait pour un an et demie, on ne peut plus prendre de chantiers."

Petit bémol qui a son importance, la pénurie des matières premières. Cela concerne certaines essences de bois, les métaux, le PVC . "On ne sait pas quand on va recevoir nos commandes" ajoute Sébastien Bizet.

A cela s'ajoute aussi d'autres difficultés ajoute Nicolas Blangy, le président de la fédération du bâtiment de la Somme. Certains chantiers peuvent prendre du retard et coûter plus cher. "Les coûts de construction augmentent, on est obligé de répercuter l'augmentation des matières premières sur nos clients".

De plus il y a de grosses difficultés pour trouver de la main d'œuvre. Et les délais de paiement sont rallongés. "Certaines entreprises ont du mal à se faire payer."

En ce moment ce qui marche le mieux dans la Somme ce sont les piscines, les cuisines, les vérandas, et tout ce qui est rénovation énergétique.