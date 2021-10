La nouvelle éco - Le café restaurant "les délices bleus" va ouvrir à Dijon avec du personnel autiste

Une nouvelle enseigne va bientôt ouvrir en plein centre ville de Dijon en lieu et place du bar le "Granjib" dont les propriétaires partent en retraite. Le restaurant "Les délices bleus" va prendre la suite au 49 rue des Godrans à partir de janvier 2022 après des travaux de transformations imminents. Ce nouvel établissement proposera des repas à consommer sur place et à emporter, tous faits "maison" à base de produits locaux. Sa particularité, il emploiera de jeunes autistes, encadrés par trois personnes, dont Delphine Jeauneau, la future gérante des "Délices bleus". Entretien.

Pourquoi ouvrir un restaurant avec du personnel souffrant de troubles du spectre autistique?

Tout simplement parce que je suis engagée au niveau associatif depuis plusieurs années dans une association que j'ai créée pour venir en aide aux enfants et aux jeunes adultes autistes ainsi qu'à leurs familles. Ces jeunes grandissent, arrivent à l'âge adulte et du coup, il n'y a plus de solution pour eux. Je me suis dit qu'il fallait un "après" l'association pour continuer à prendre en charge ces jeunes et à assurer leur avenir du mieux possible.

Vous allez employer combien de jeunes autistes et vous allez les sélectionner comment?

Il n'y a aucun diplôme exigé pour ces jeunes. Simplement, ce qu'on va leur demander, c'est une appétence pour le domaine de la restauration. Aimer cuisiner et aimer servir les personnes. Ils vont être recrutés déjà au sein de l'association, et puis aussi par le bouche à oreille. Du coup, dans un premier temps, on va embaucher quatre jeunes et par la suite, j'aimerais arriver au nombre de six. Le but, c'est qu'ils tournent sur tous les postes et qu'ils fassent toutes les missions au sein du restaurant parce que je me suis dit que si j'en mets deux en cuisine, ils n'auront jamais de contact avec la clientèle. Et le but recherché quand même, c'est justement de travailler sa relation aux autres.

Quel sera le statut de ce restaurant?

C'est un projet d'entreprise ordinaire parce que symboliquement, pour moi, c'était très important que les jeunes puissent dire qu'ils travaillent dans une entreprise ordinaire.

Quel genre de cuisine allez-vous proposer?

Ce sera de la cuisine traditionnelle, du tout "fait maison" et on va privilégier l'utilisation de produits locaux. Ce sera de la cuisine simple, authentique et traditionnelle dans notre restaurant. En fait, on va proposer du petit déjeuner jusqu'à la pause gourmande de l'après-midi. On aura simplement deux soirées d'ouverture, les vendredis et les samedis soirs. En soirée, on sera plutôt sur des planches "apéro". On fera aussi des soirées privatisées pour des réunions d'entreprises, des réunions d'associations, des anniversaires, des soirées à thème, comme par exemple la Journée de l'autisme qui a lieu tous les ans, le 2 avril.

Vous allez lancer un appel au financement participatif. Pourquoi ?

On va effectivement lancer une campagne de crowfunding pour financer du matériel nécessaire en cuisine, par exemple un lave vaisselle à capot beaucoup plus pratique et beaucoup plus simple d'utilisation pour les jeunes, ce qui leur évite qu'ils se fassent mal au dos en portant des lourds paniers de vaisselle quand ils sont remplis pour faire notre décoration. Des choses comme ça et du matériel qui sera spécifiquement utilisés par les jeunes.

Vous avez réalisé une étude de marché pour relancer ce restaurant?

Oui. Cette étude de marché a été réalisée par les étudiants de la BSB, Burgundy School of Business. Il en ressort, en fait, que les gens seraient sensibles à notre projet et seraient prêts à faire un peu de marche pour venir manger jusque chez nous et découvrir les capacités dont sont bourrés nos jeunes. Pour que ce soit rentable, il nous faut 25 couvert tous les jours, et nous adressons aux personnes qui vont venir faire leur pause déjeuner entre midi et deux aux personnes qui se baladent et qui viendront simplement boire un café ou manger un bout de tarte.

Offrir un avenir aux jeunes autistes

Delphine Jeauneau travaille depuis deux ans sur ce projet de restaurant, parce que son fils, qui est lui même autiste Asperger, est passionné de cuisine et de pâtisserie depuis tout petit. Le fils de la secrétaire de l'association, qui a un petit peu plus de 20 ans, est lui aussi passionné de cuisine et la restauration, c'est un service "aux autres". C'est faire plaisir aux autres gustativement et c'est un super domaine pour tout ce qui est travail des habiletés sociales. La plus grosse difficulté chez ces jeunes, c'est la communication et là, ils vont être au contact quotidien de la clientèle. Comment fait on avec les autres? Comment se comporte t'on avec les autres, ce restaurant va leur permettre de s'ouvrir aux autres.

Quelles aides pour soutenir ce projet ?

En matière d'aides, malgré l'aspect social que représente ce projet de restaurant, Delphine Jeauneau n'a bénéficié d'aucun coup de pouce des collectivités locales (mairie, département, région). Elle remercie en revanche les associations comme le Lions Club, le Rotary ou encore l'association "Inner Wheele".