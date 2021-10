La Nouvelle éco : le café solidaire de Villefontaine se lance dans la restauration et invite à la rencontre

Un lieu pour se rencontre, cela manquer à Villefontaine selon eux. C'est pour ça que ces habitants ont créé l'association La Caravane des Possibles pour ouvrir un café solidaire ouvert à tous. L'un d'entre eux, Jean-Pierre Heraut présente ce projet.

Après cinq mois d'ouverture maintenant, vous vous lancez dans la restauration. C'est quoi l'enjeu pour ce café restaurant solidaire ?

C'est d'essayer de toucher d'autres personnes qui ne sont peut-être pas encore venues au café, puisque le café était ouvert juste le soir. Donc là, on va ouvrir tous les midis de la semaine.

Comment le projet est né au départ, de s'implanter ici, dans cet ancien centre commercial qui s'est vidé ?

Le projet est né il y a maintenant plus de quatre ans par des citoyens de Villefontaine qui se sont dit à Villefontaine, il n'y a pas de lieu pour se rencontrer. Comment on peut faire ? Qu'est ce qu'on peut créer pour créer un lieu d'échanges où différentes sortes de populations puissent se rencontrer et se retrouver.

C'est donc un café restaurant associatif qui s'inscrit, c'est une volonté de la mairie aussi, dans l'économie sociale et solidaire. Concrètement, comment ça se traduit ici?

Donc notre projet, qu'on a mis en place avec des citoyens, a rencontré une proposition de la mairie. C'est pour ça qu'on s'est installé dans ce centre commercial à Servenoble. On essaie avec des bénévoles de faire vivre le lieu par des activités, des ateliers de cuisine, des ateliers jeux de société, en essayant de faire venir des gens du quartier pour que toutes ces personnes se retrouvent à différents moments et fassent vivre le lieu.

C'est plus qu'un café restaurant classique. Finalement, il y a plein de valeurs qui animent ce projet derrière ?

Des valeurs très fortes ! Et c'est déjà la collégialité, le fait qu'on soit une association collégiale. Il n'y a pas de président et tout le monde, à la hauteur de ses moyens, fait ce qu'il peut, ce qu'il veut. Utiliser des produits locaux, récupérer le plus possible de matériaux pour créer le lieu. Ce sont beaucoup de valeurs qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits en France, mais qu'on voulait faire vivre à Villefontaine.

Les bénévoles ont tout construit et décoré eux-mêmes à partir de meubles et matériaux de récupération. © Radio France - Noémie Philippot

Là, ça fait donc cinq mois que vous accueillez du public. Quels sont les premiers retours? Vous avez de plus en plus de monde, petit à petit, vous vous faites connaître ?

Il y a eu l'été où, des fois, il y a moins de monde. Il y a eu l'ouverture où il y a eu beaucoup de gens qui sont venus, après des moments plus creux. Mais même s'il y a des moments plus creux, il y a toujours des moments très, très forts, avec des rencontres inattendues. Souvent, on se dit ensemble que c'est extraordinaire les choses qui se passent ici parce que des gens se retrouvent, des gens se mettent à jouer ensemble de différentes origines, des anciens, des plus jeunes. On se dit qu'on a créé un lieu qui est plutôt accueillant et on est très, très contents pour l'instant de tout ce qui se passe.

Si vous voulez y faire un tour, toutes les informations sur le CaféResto Associatif sont sur le site internet de La Caravane des possibles.