La Nouvelle Eco : le Café Théâtre de Carcans rouvrira le 6 Juillet

En théorie, les salles de spectacles sont autorisées à rouvrir à partir du 19 mai, mais avec 2 contraintes fortes: une jauge à 35% et l'impossibilité de faire de la restauration. Deux contraintes qui ont poussé Xavier Guibert, le patron du Café Théâtre de Carcans, à repousser sa réouverture au 6 Juillet prochain, en espérant de meilleures conditions.

Ouvrir pour perdre de l'argent

Comme beaucoup de petites salles, le café théâtre n'est pas en mesure de supporter financièrement ces contraintes. "Nous sommes une salle de 100 places, et nous sommes à l'équilibre financier à partir de 70 spectateurs. A partir du 19 mai, nous pourrons en accueillir 35 et sans restauration, clairement nous perdrons beaucoup trop d'argent" explique Xavier Guibert.

Ce dernier a donc préféré décaler sa réouverture au 6 juillet, en espérant atteindre à ce moment là cette fameuse jauge à 70%. En attendant, le café théâtre a mis à profit cette période de fermeture pour revoir entièrement sa carte et améliorer sa décoration.

Le retour du public tant espéré

Comme beaucoup de professionnels, Xavier Guibert se dit optimiste quant à un retour rapide du public dans les salles de spectacles. " Les gens auront besoin de rire et de se détendre, alors je pense qu'ils reviendront rapidement". Le patron s'attend malgré tout à des lendemains difficiles en raison des prêts garantis par l'Etat qu'il lui faudra rembourser dès l'année prochaine. "Sans ces aides directes et indirectes, nous n'aurions pas survécu, mais nous allons passer les prochains mois, voire les prochaines années à devoir les rembourser" précise-t-il. "Le plus important malgré tout, c'est d'être toujours debout et prêt à repartir!".

Deux comédies sont déjà programmées au café théâtre et accessible à la réservation sur le site theatrecarcans.fr

Retrouvez la Nouvelle Eco tous les matins à 7h15 sur France Bleu Gironde