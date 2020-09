La nouvelle éco : le cartable révolutionnaire de la société Gravipack à Sens fait un carton

"La nouvelle éco" met l'accent sur un objet indispensable en cette semaine de rentrée scolaire : le cartable ! Souvent trop chargé, il pèse sur le dos des enfants. A Sens, la société Gravipack a conçu un sac révolutionnaire qui allège le poids sur les épaules. Mohamed Errafi est le responsable de Gravipack.

Où en sont les ventes de sac à dos Gravipack ?

l'année 2020 a été pour nous excellente car nous avions lancé le produit en novembre mais avec le Covid la fabrication a été stoppée. Du coup, pendant le confinement, nous avons développer un nouveau produit en l’occurrence ce sac à dos scolaire pour les enfants. Aujourd'hui, il y a 130 millions de sacs à dos scolaires vendus en Europe. C'est un marché mondial d'un peu plus de 9 milliards de dollars et nous espérons en récupérer 10%. Et c'est bien parti puisque cette année, nous avons réaliser plus de 637% de ventes, bien au delà de nos espérances et Gravipack.com a fait un carton.

Comment allez-vous faire pour la production ?

Aujourd'hui Graipack n'est pas capable de produire, à grande échelle, tous nos modèles en France. Car l'exosquelette est une cote en carbone de 180g incassable et très légère qui demande beaucoup de savoir faire. Comme nous sommes une jeune entreprise, nous n'avons pas les moyens aujourd’hui de produire en France mais l'objectif est de pouvoir le faire d'ici deux à trois ans en partenariat avec des associations comme l'Association des Paralysés de France . Par ailleurs,nous reversons trois euros sur chaque produit vendus à une association handisport pour l inclusion des personnes et enfant non voyants. La production se fera en Asie jusqu'en 2022. Des sacs que vous pouvez commander sur Gravipack.com