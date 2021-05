La Nouvelle Eco : le Casino Barrière de Bordeaux accueille de nouveau des joueurs

_"_On est heureux d'enfin pouvoir rouvrir notre établissement et de pouvoir retrouver nos équipes et nos clients", se réjouit Arnaud Lauret, le directeur du Casino Barrière de Bordeaux. Après un semestre de fermeture sans chiffre d'affaires, l'établissement accueille de nouveaux les amateurs de jeux de hasard, dès ce mercredi 19 mai, à 10 h. L'établissement sera ouvert de 10 h à 20 h 30 dans un premier temps. Puis à compter du 9 juin, jusqu'à 23 heures. Il faudra attendre le 30 juin pour pouvoir y passer la nuit, jusqu'à 4 heures du matin.

Les équipes ont tout fait pour se préparer à cette réouverture. "La remise au propre des espaces, quelques réaménagements pour offrir plus de confort", explique le directeur du casino. Il poursuit : "les machines à sous ont été déplacées, pour respecter les distances de sécurité". Pour la réouverture, 500 personnes pourront être accueillies dans l'établissement, soit 35 % de la jauge maximale. Les équipes aussi ont dû se (re)former. "Là, il faut remettre le pied à l'étrier, donc voilà, on travaille par petit groupe, par service, on passe en revue les protocoles sanitaires, les procédures de travail. On se fait des petits exercices de mise en situation. _On s'entraîne_, tout simplement, à retrouver le plaisir d'accueillir nos clients", assure Arnaud Lauret. Un stress positif selon lui.

Pas uniquement des jeux

La terrasse du restaurant du Casino Barrière de Bordeaux rouvre également ce mercredi 19 mai. "On devra faire en fonction de la météo, avant que la partie intérieure puisse accueillir des clients, mais ce n'est que temporaire", relativise Arnaud Lauret. À l'inverse, il n'y aura pas de spectacle dans le théâtre du casino avant septembre. Tous les spectacles sont en train d'être déprogrammés ou ont déjà été annulés. La programmation reprendra en septembre. Tout comme l'utilisation de la salle de banquet à destination des entreprises. Des rendez-vous ont déjà été pris pour la rentrée prochaine.