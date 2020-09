La Nouvelle Eco : le casse-tête financier et les raisons d'espérer de la Section

C'est à neuf journée de la fin du Top 14, que tout s'est arrêté brutalement pour la Section Paloise Béarn Pyrénées et l'ensemble des activités sportives. Un arrêt brutal qui privait la Section de 4 journées au Hameau et autant de revenus sur la billetterie et les hospitalités. Sans spectateurs et sans partenaires le manque à gagner pour le modèle économique du rugby professionnel est abyssal. Il se chiffre déjà à près de 60 millions.

Pendant et après le confinement, la mesure l'onde de choc auprès des partenaires, des abonnés et des collectivités ou pouvoirs publics a été une priorité. De ce côté là, les dirigeants de la Section ont été vite rassurés. Pas de défection notoire, au contraire, un soutien plus que jamais affirmé. Ensuite, les annonces de l'état pour le chômage partiel et les aides mises en place, ont bien amorti le choc. Si l'on ajoute à cela, les prochaines décisions gouvernementales en faveur du modèle économique du rugby professionnel, la survie du Top14 et de la Section, devrait être assurée. Reste à savoir combien de spectateurs pourront assister à la réception de Lyon, le 10 octobre au Hameau.

