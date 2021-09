La Nouvelle Eco : Le CCI Job Event à Amiens, un espace de rencontre entre recruteurs et chercheurs d'emploi

Ce jeudi 30 septembre, Mégacité d'Amiens accueille le CCI Job Event. L'objectif principal de l'événement : permettre aux recruteurs et aux demandeurs d'emploi de se rencontrer plus facilement. Fany Ruin, la présidente de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Somme, nous en parle.

En quoi consiste le CCI Job Event exactement ?

C'est un endroit ou l'on met face à face des recruteurs et des chercheurs d'emploi. Je rencontre énormément de chefs d'entreprises qui parfois sont même en détresse parce qu'ils n'arrivent pas à compléter leur équipe.

Quels sont les secteurs qui recrutent le plus ?

On a vraiment de tout. Le bâtiment bien sûr, la restauration, mais aujourd'hui on recherche aussi des managers, des comptables, des salariés agricoles, des électriciens, des développeurs web, des RH, assistants RH...

Comment expliquer que les entreprises aient autant de mal à recruter malgré le taux de chômage qui reste élevé ?

On ne se l'explique pas, c'est bien le soucis. C'est pour ça qu'on a choisi de mettre face à face recruteurs et chercheurs d'emploi. Parce c'est le meilleur moyen de casser certains tabous, que les rencontres soient plus aisées. On ne recrute plus forcément sur le cv, et de plus en plus on entend des chefs d'entreprise qui recherche du savoir faire mais aussi du savoir être. Et quoi de plus simple que de rencontrer la personne pour déceler le savoir être.

Justement il y aura un atelier job-dating, comment est-ce que cela fonctionne ?

Vous pouvez vous inscrire sur le site, on a plus de 200 demande. Et puis on a aussi le mur de l'emploi avec plus de 150 offres proposées, avec plus de 80% de CDI. Et puis des ateliers vraiment pratiques, du coaching. "Comment convaincre en 5 minutes", par exemple, ou "comment optimiser sa recherche d'emploi sur le web", du relooking, plein de petits trucs et astuces pour trouver un emploi.

A qui ces ateliers s'adressent-ils ?

A tout le monde, ça peut être aussi le jeune qui recherche son premier job. On entend souvent dire que c'est difficile de trouver un premier emploi. Or là, on casse la barrière des CV, et c'est vraiment une façon d'avoir un petit coup de pouce. Vous aurez la chance d'être face à des recruteurs, des chefs d'entreprise en direct. Donc n'hésitez pas à y passer la journée, à profiter des ateliers pratiques, qui seront gratuits, toutes les présentations d'aide à l'embauche, "Comment créer sa boite", parce que ça peut aussi être la solution de créer son emploi.