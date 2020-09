La nouvelle éco : le CDI, une denrée (trop) rare dans l’Hérault

Si vous cherchez un CDI dans l’Hérault, soyez averti : ce n’est pas gagné ! Moins de la moitié des offres collectées par Pôle emploi dans le département sont des contrats à durée indéterminée. Précisément., ils totalisent 44% des offres. La crise sanitaire n’y est pour rien. En 2019, à la même époque, le pourcentage était identique. Juste derrière les CDI viennent les contrats dit temporaires : les CDD de moins de 6 mois ou les missions d’intérim de plus d’un mois. Ces contrats représentent près d’une offre sur quatre (39%) dans l’Hérault.

Seulement 21% de CDI dans le bassin d’Agde-Pézenas !

Quand on zoome sur les différents bassins d’emploi, on s’aperçoit que certains territoires sont très désavantagés. Exemple dans le bassin d’emploi de Agde-Pézenas. Les CDI y sont une denrée extrêmement rare. C’est peu de le dire. Ils représentent à peine 21% des offres collectées par Pôle emploi ! Par contre, les contrats précaires atteignent des niveaux élevés : 68% des offres collectées sont des CDD de moins de 6 mois. Un peu plus à l’ouest, du côté du bassin d’emploi de Béziers, la situation n’est pas non plus réjouissante : 35% de CDI contre 51% de contrats temporaires. Il y a donc peu de perspectives pour de l’emploi durable et bientôt, la double peine pour les demandeurs d’emploi. Le 1er janvier prochain, la réforme d’assurance chômage, suspendue pour cause de Covid, doit s’appliquer. Il faudra avoir travaillé au moins six mois pour ouvrir des droits au chômage (contre 4 mois auparavant). Mais comment faire quand les offres ne le permettent pas ? Comment survivre entre deux contrats précaires sans pouvoir bénéficier de l’assurance chômage ? On entend souvent que les chômeurs n’ont qu’à travailler mais on ne regarde pas assez la réalité du marché (et des offres !) dans certains territoires.

Quels territoires sont plus favorisés dans l’Hérault ?

En termes de CDI, le bassin de Montpellier est au-dessus du lot. Plus haut que la moyenne départementale (et que la moyenne régionale). La moitié (49%) des offres sont en effet des contrats à durée indéterminée contre un tiers de contrats temporaires.

à lire aussi La nouvelle éco : les offres d'emploi peinent à repartir