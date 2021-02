La nouvelle éco : le centre d'appel Amicio recrute 50 conseillers à Abbeville

Le centre d’appel Amicio à Abbeville recherche une cinquantaine de téléconseillers, pour des CDI et des CDD de un à six mois. La société, qui emploie déjà 180 salariés, doit répondre à des besoins urgents de plusieurs clients, un acteur du monde de la banque et une entreprise de surgelés.