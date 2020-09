La nouvelle éco : le centre de vacances du Barboux en attente de prochains voyages scolaires

Le centre de vacances du Barboux, dans le Haut-Doubs, semble bien vide depuis le mois de mars. "On n'a accueilli aucun séjour depuis les vacances de février" confie Emeline Midol, directrice de l'association, qui gère cet établissement et deux centres de loisirs à Besançon. "Nous avons fait le choix de ne pas accueillir de ce séjour cet été" ajoute-t-elle. Depuis la rentrée scolaire, de nombreux établissements scolaires ont décidé d'annuler les classes découvertes pour cette année 2020-2021.

Des demandes sur les conditions d'annulation

"On a deux classes de lycéens prévues en octobre, des fidèles... mais l'agenda ne se remplit pas. D'habitude à cette période de l'année, on reçoit des réservations pour janvier - mars mais cette année, rien." L'association reçoit quand même quelques appels pour des demandes de devis ou des renseignements. "A chaque fois, une des premières questions porte sur les conditions d'annulation" glisse la directrice.

La conséquence financière de cette crise sanitaire? Une chute de deux-tiers du chiffre d'affaires pour l'association cette année. "On est dans le rouge depuis quelques années, on comptait sur 2020 pour redresser la barre..." confie Emeline Midol. Son association emploie désormais quatre salariés à plein temps et non plus six (deux départs n'ont pas été remplacés) et les animateurs, qui signent des contrats de volontariat, sont beaucoup moins nombreux : une quarantaine, au lieu d'une centaine les années précédentes.

Rester positif !

Mais Emeline Midol souhaite rester positive, voir le bon côté des choses. Heureusement, il y a les centres de loisirs bisontins. Et dans un sourire, elle affirme : "Une année sans séjour c'est aussi une année avec beaucoup moins de frais : moins d'entretien, moins d'usures, de dégradations dans les bâtiments...". L'association est en pleine réflexion pour trouver des solutions. Elle reçoit des messages de soutien, d'encouragements de nombreux Francs-comtois qui connaissent ce centre de vacances au Barboux. Et l'équipe a hâte d'entendre de nouveaux les cris des enfants dans l'établissement !

