"La nouvelle Eco" : le centre des expositions du Mans voit grand

Le centre des expositions du Mans veut voir la vie en grand. Le Mans événements, la société qui gère le site va lancer un appel d'offres. Il s'agit ainsi de pérenniser le site et d'attirer des salons plus importants.

La crise sanitaire ne doit pas arrêter les projets

"Nous souhaitons réaliser de nouveaux espaces" souligne Julien Raimbault, le directeur de Le Mans Evénements. "Des petits et des grands salons d'accueil peuvent être créés. Nous pourrons ainsi accueillir des salons plus importants avec des exposants qui viendront vraiment de toute la France. La crise sanitaire ne doit pas arrêter les projets bien au contraire. Cet agrandissement est un projet sur le long terme. Nous allons d'abord lancer un appel d'offres. Ensuite, il faudra voir les différents projets et la réalisation. Ces travaux pourront aussi accueillir des séminaires sur des espaces plus réduits avec environ 300 personnes. Nous souhaitons aussi améliorer les flux de circulation au sein du centre des expositions".

Le centre des expositions du Mans peut accueillir tout type de salon - @lemansevenements

