La nouvelle éco : le Cesson-Rennes Métropole Handball lance un financement participatif pour sauver le club

Ce deuxième confinement fait mal au Cesson-Rennes Métropole Handball : confronté à l'absence de billetterie et des recettes de l'hospitalité des soirs de match, le club perd l'un de ses plus gros postes de recettes. En effet, contrairement à la majorité de ses concurrents de Starligue, le CRMHB n'est financé qu'à 20% de son budget par les collectivités publiques (650 000€) quand ses concurrents ont parfois trois fois ce montant dans leurs caisses. De plus, il doit payer un loyer (400 000€ annuels) à une société privée pour exploiter sa salle, la Glaz Arena.

Au total, le club a tablé sur une déficit d'exploitation de 550 000€ au 30 juin 2021, compensé en partie par une exonération de charges patronales (90 000€), un recours à l'activité partielle (60 000€) et un fonds de compensation pour la billetterie des clubs (50 000€). Restent donc 350 000€ à trouver, et Cesson-Rennes a fait le choix de s'en remettre à un financement participatif pour éviter la liquidation en juillet prochain.

Les particuliers pourront investir des sommes allant de 15 à 500€ pour soutenir le CRMHB. Le président du club Stéphane Clémenceau l'admet : "On est en grande difficulté, comme une majorité de clubs sportifs français aujourd'hui. Il nous manque quand même beaucoup d'argent pour boucler, mais on a souhaité être proactifs pour se sortir de l'ornière. On a décidé il y a deux semaines de lancer cette campagne de financement participatif, pour que le handball masculin de haut niveau puisse continuer à exister en Bretagne." Mais le CRMHB pense aussi au hand amateur en Bretagne, à qui il compte reverser une partie des fonds levés avec un appel à projets.

Stéphane Clémenceau espère lever 100 000€ avec cette opération. Le président du CRMHB espère que cette initiative poussera les collectivités publiques à relever le niveau de leurs subventions : "Il faut aussi que les collectivités jouent leur rôle, assument quelque part un petit peu aussi. On l'a souvent dit, Cesson-Rennes est, à date, le club français le moins soutenu en aides directes et indirectes par les collectivités. Il ne faut pas non plus négliger qu'on joue dans une enceinte privée et qu'on y paye un loyer, ce qui est assez rare dans le paysage. Il ne manque pas non plus trois millions d'euros pour boucler, on a une gestion extrêmement saine, sans dette fiscale ni sociale. C'est pour ça qu'on anticipe les choses, parce que les problèmes peuvent arriver très vite."

Le Cesson-Rennes Métropole Handball a désormais jusqu'au 30 juin prochain pour résorber son déficit d'exploitation estimé sur l'exercice 2020-2021.