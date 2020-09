"La Nouvelle Éco" : le CFA de l'Indre accompagne les jeunes en difficulté à cause de la crise sanitaire

À cause de la crise économique liée à l'épidémie de Covid-19, certains jeunes berrichons ont dû revoir leurs plans pour la rentrée. "Le confinement a fait que le contact était plus distant, plus difficile. Avant le mois de mars, des employeurs avaient des projets de recrutements. Pour certains, cela s'est maintenu, pour d'autres non, pour d'autres c'est toujours l'incertitude. Donc, parfois, il y a des promesses qui n'ont pas été tenues, la crise du Covid a vraiment bouleversé les choses", admet Didier Ferragut, le directeur du Centre de formation d'apprentis (CFA) de l'Indre.

Le CFA organisait ce mardi 2 septembre une journée portes ouvertes pour faire découvrir le centre et accompagner les jeunes en recherche d'une formation professionnalisante pour la rentrée. "On voulait reprendre contact avec ces jeunes, peut-être les repositionner sur un autre métier s'il n'y a plus de place dans la filière qu'ils ont choisi", poursuit-il.

Des places en boucherie, charcuterie et hôtellerie-restauration

Car les secteurs ne sont pas tous touchés avec la même intensité par la crise. "Dans la filière de la viande, donc charcutier et boucher, il y a des offres pour lesquelles il n'y a pas encore suffisamment de candidats, donc il y a des contrats dans ce domaine-là. On en trouve également sur le secteur de l'hôtellerie-restauration", détaille Didier Ferragut. Dans d'autres filières, comme la carrosserie et la mécanique, c'est plus compliqué en ce moment, à cause de la crise du secteur automobile.

Actuellement, le CFA de l'Indre accueille environ 415 jeunes apprentis. "On est en deçà de l'an dernier, où nous étions à presque 600 apprentis. Donc il y a une baisse et elle est plutôt relative", ajoute-t-il, indiquant que des jeunes peuvent encore s'inscrire en apprentissage toute l'année.