La nouvelle éco : le château de Bouteville bénéficie du plan de relance Tourisme en Charente

Plus de 3,6 milliards d'euros au niveau national : c'est le plan de relance Tourisme lancé par l'Etat pour répondre à la crise économique liée à la COVID-19. Une somme que les départements vont se partager. En Charente, une aide particulière est proposée aux hébergeurs (hôtels, gîtes, campings) , dans les communes rurales, sous forme de subventions qui seront réparties par Charentes Tourisme et les fédérations professionnelles. 630 établissements et 3200 emplois sont éligibles en Charente.

La future salle de réception du château © Radio France - Pierre MARSAT

Mais c'est le chantier de rénovation du château de Bouteville qui attire tous les regards. Il va bénéficier d'une aide de 1,2 millions d'euros sur un coût total hors taxe de 2,4 millions d'euros. Après les fouilles et la consolidation de l'aile Ouest, puis le désamiantage en cours, la troisième phase de travaux va débuter au mois de novembre pour une durée de deux ans. Pendant cette période, la grande salle de réception de ce château du XVIème siècle sera restaurée, l'aile Sud sera rénovée, et surtout le porche d'entrée sera reconstruit à l'identique. Les travaux de rénovation devraient être terminés à la fin de l'année 2023. Et le site sera ouvert au public pour des visites, des spectacles, des séminaires, ou des réceptions privées, pour l'été 2024.