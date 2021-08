La nouvelle éco : le château de Linières lance un appels aux dons avec la Fondation du Patrimoine

Le château de Linières, à Ballée, à la limite entre la Mayenne et la Sarthe, lance une campagne pour récolter des dons en ligne avec la Fondation du Patrimoine pour restaurer le bâtiment du 17ème siècle et la chapelle du 13ème siècle. Les propriétaires, Julien et Véronique Ostini, cherchent à récolter 20.000 euros dans un premier temps pour commencer les travaux.

Campagne de dons

"La première phase des grands travaux pour sauver toutes les toitures et la chapelle, c'est 700.000 euros, explique Julien Ostini. _La souscription qu'on lance avec la Fondation du Patrimoine, c'est 20.000 euros, pour refaire la voûte lambrissée de la chapelle_." L'accompagnement de la Fondation du Patrimoine donne non seulement de la visibilité au projet, mais elle permet aussi d'aider la mise en place des travaux, y compris sur le plan administratif.

"On en a pour quarante ans de chantier pour tous les travaux !" lance le propriétaire des lieux. La charpente doit être reprise, et des travaux de maçonnerie doivent suivre pour restaurer les murs, abîmés par de nombreuses fissures : cette première phase devrait débuter à partir de la fin d'année. Il s'attaquera ensuite aux sols, "beaucoup de choses se sont effondrées au niveau des pavillons". Les tours médiévales, les remparts et les douves devront ensuite être réhabilités : deux des quatre tours ont déjà été rasées, les deux dernières sont en piteux état.

Plusieurs sources de financement

En parallèle de la campagne de souscriptions en ligne, les propriétaires des lieux pourront compter sur la prise en charge de 30% des premiers travaux par la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles). "On attend encore la réponse du département et de la Région", précise Julien Ostini.

Les travaux et la réhabilitation des lieux visent à pouvoir accueillir davantage de visiteurs : les opéras, concerts, théâtres et expositions dans la cour du château attirent déjà 12.000 personnes par an en moyenne. L'objectif est de créer un espace de réception et un musée, avec un objectif de 40.000 visiteurs d'ici trois ans.