La nouvelle éco : le château de Morvillars rénové pour accueillir 17 appartements

Le château Viellard construit entre 1872 et 1878 et classé "monument remarquable" accueille désormais 17 appartements

Vivre la vie de château à Morvillars (Territoire de Belfort), c'est possible. Le château Viellard, construit entre 1872 et 1878 et classé "monument remarquable" accueille désormais 17 appartements. Le projet, baptisé "La vie de château", a très bien démarré, puisqu'il ne reste que deux appartements disponibles à la vente.

Faire du neuf dans de l'ancien

La façade du château, entièrement ravalée, ne laisse rien deviner du chantier à l'intérieur. Pose de parquets, isolation, ponçage...Il reste encore du boulot à Pascal Piccinini et ses ouvriers. Le promoteur, qui se dit "amoureux de vieilles pierres", a acheté la bâtisse pour 600 000 euros, auxquels s'ajoutent 1 million et demi d'euros de travaux. "On a tout démonté à l'intérieur, c'est à dire qu'on a enlevé à peu près 1 000 tonnes de gravats. On a refait la façade, changé les 140 fenêtres. On a sablé les pierres à l'extérieur. On a tout fait dans les règles de l'art, avec un architecte des bâtiments de France", insiste-t-il.

L'intérieur des appartements est entièrement refait à neuf © Radio France - Nicolas Joly

Le challenge de Pascal Piccinini, c'est de proposer des appartements modernes, comme on en trouve dans les immeubles à peine construits, dans un château du XVIIème. Pour réussir ce tour de force architectural sans fausse note, "il faut tempérer le moderne et l'ancien", explique-t-il. "C'est mon dernier projet, j'ai eu 60 ans cette année, c'est mon dernier petit bébé".

C'est le dernier projet de Pascal Piccinini, qui y investit son temps et son expérience © Radio France - Nicolas Joly

Un cabinet de médecins en sus

Le promoteur s'inspire aussi de l'histoire du lieu, puisqu'après avoir servi d'hôpital pendant la guerre de 14-18, le bâtiment accueille désormais un cabinet de médecins au rez-de-chaussée. "J'avais réservé ça à des logements, donc j'ai fait une réunion de copropriété avec moi-même pour autoriser un cabinet", précise Pascal Piccinini. "Ils sont installés depuis deux semaines dans un superbe cabinet où on aura accès à trois médecins." Les appartements sont vendus entre 1 300 et 2 000 euros du mètre carré, soit 120 000 euros pour 60m2 de vie de château.