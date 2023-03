La Nouvelle éco : le château de Valençay rouvre ses portes ce samedi 18 mars

La France a connu une fréquentation touristique exceptionnelle en 2022. Cela se vérifie aussi dans le Berry où le château de Valençay a accueilli 89 000 visiteurs tournant la page des années Covid. En 2020, la fréquentation était tombée à un peu plus de 44 000 visiteurs.

“On a largement retrouvé notre public, les gens sont ressortis, se réjouit Sylvie Giroux, directrice du site*. Nous avons fait une très bonne année 2022 et on espère que ça va continuer*." Elle enregistre déjà une progression sur les réservations de groupes qui étaient encore restées timides en 2022.

Une chasse aux œufs dans le parc

Le château rouvre ses portes aux visiteurs ce samedi 18 mars du mercredi au dimanche, puis tous les jours partir du 10 avril. Dimanche et lundi de Pâques aura lieu la traditionnelle chasse aux œufs dans le parc. Fin avril aura lieu le festival de la photo culinaire avec une exposition sur le thème du lait dans la galerie des cuisines et en extérieur et un peu plus tard dans la saison une seconde exposition sur une personnalité locale, Max Hymans (1900-1961), maire de Valençay, résistant et président d’Air France, en partenariat avec la ville de Valençay.

Le salon du château de Valençay. - Pierre Holley

En haute saison, le château emploie une vingtaine de personnes dont une dizaine de saisonniers, essentiellement des guides, plus nombreux cette année afin de répondre à une demande plus forte du public en complément des audioguides proposés pour la visite.

La boutique connaît également un succès croissant. Ses ventes représentent 10 % du chiffre d’affaires. Si on y trouve toujours quelques produits locaux, dont le vin AOC Valençay, la boutique s'est transformée ces dernières années pour devenir une librairie de 200 m2 avec des ouvrages autour du siècle de Talleyrand et du Berry. “Ça plaît beaucoup au public”, se réjouit Sylvie Giroux.