La Nouvelle éco : le château de Valençay rouvre ses portes ce samedi 19 mars

Rouvrir en mars, c'est déjà une première victoire ! Ces deux dernières années, en raison de la situation sanitaire, le château de Valençay avait dû repousser sa date d’ouverture. “C’est Pâques avec les vacances scolaires qui marque habituellement le début de notre saison”, rappelle Sylvie Giroux, sa directrice. Qui plus est, les visiteurs n’auront plus à présenter de pass vaccinal, suspendu depuis le 14 mars, et pourront déambuler librement sans masque et sans devoir suivre un parcours imposé. “C’est une très bonne nouvelle. Nous allons pouvoir retrouver un public plus large”, se réjouit Sylvie Giroux.

Une baisse de fréquentation avec le Covid

Site touristique majeur du département de l’Indre, le château de Valençay a fait les frais de la crise. La fréquentation a fortement chuté ces deux dernières années : 44 171 entrées en 2020, 55 231 en 2021. Avant le Covid, il accueillait en moyenne 80 000 visiteurs par an. En 2020, face aux difficultés, le syndicat mixte qui en est propriétaire avait dû souscrire un emprunt qui a pu être levé fin 2021 grâce à une subvention exceptionnelle de l’État. Les syndicats mixtes avaient été exclus dans un premier temps des mesures d’aides.

Le château abrite dans ses dépendances un bijou : un théâtre de style 1er Empire. - Pierre Holley

L'ombre du conflit en Ukraine

Si la situation s’est fortement améliorée sur le front sanitaire, la guerre en Ukraine, elle, fait craindre des répercussions, en particulier sur la clientèle étrangère qui représentait avant le Covid entre 15 et 20 % des visiteurs. À cela vont s’ajouter les week-ends électoraux pendant lesquels les déplacements sont moins nombreux.

Malgré tout, le château, après deux années de disette, va enfin pouvoir renouer avec ses animations. Ce 19 mars, jour de la réouverture, aura lieu l’inauguration du 12e festival de la photo culinaire en présence d’une dizaine de photographes de différents pays. Les 17 et 18 avril, le château va réorganiser sa grande chasse aux œufs dans le parc.

Les visites guidées qui sont très appréciées mais qui avaient dû être suspendues vont, elles aussi, pouvoir reprendre. De nombreux rendez-vous vont ponctuer la saison : participation du château aux journées des jardins et à la fête de la musique avec un concert de piano, spectacles pour petits et grands et un nouveau festival de jazz programmé du 15 au 17 juillet.

La crise du Covid n’aura pas eu que du négatif. Le tarif pour accéder au parc seul, créé quand le château était fermé, est maintenu. Quant au community-manager qui avait été chargé de maintenir du lien avec le public, il continue à intervenir sur les réseaux sociaux.