La nouvelle éco : Le CIDFF du Limousin aide les candidats à la reconversion professionnelle

Nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir changer de vie professionnelle. Le CIDFF du Limousin, le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles, met en place un dispositif d'aide au changement professionnel : le CEP, le Conseil en Évolution Professionnelle.

Jocelyne Racine le constate tous les jours. Il y a beaucoup de gens qui veulent changer de métier. Cette conseillère en reconversion professionnelle du CIDFF du Limousin précise qu'un récent baromètre a révélé que la moitié des Néo-Aquitains souhaitent se reconvertir professionnellement. "Pour 39 % d'entre eux la crise a été un événement déclencheur" précise-t-elle.

Une recherche de sens

Il s'agit souvent d'employés. Et notamment depuis ces derniers temps des employés issus du commerce. "Ces personnes-là sont vraiment dans une démarche d'évolution professionnelle tant sur le plan d'une évolution de salaire mais surtout d'une évolution qualitative". Car ajoute Jocelyne Racine "ces personnes parlent beaucoup de difficultés en lien avec leur contexte professionnel général. Et surtout sont en quête de retrouver du sens". L'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle est aussi très souvent recherché.

Les métiers du bien-être

Les métiers vers lesquels veulent se diriger ces personnes sont souvent dans le domaine de la santé et du social, mais aussi dans le service en entreprise comme les ressources humaines. "On a pas mal de demandes liées aux métiers du bien-être. Je pense que c'est assez significatif". Jocelyne Racine insiste sur la nécessité de bien préparer ce changement de vie. C'est le rôle du Conseil en Évolution Professionnelle qui met en place des parcours d'accompagnement qui peuvent durer jusqu'à 6 mois. Les candidats au changement trouveront également auprès des conseillers de nombreuses informations sur les droits, sur les formations et les dispositifs existant pour les aider dans la concrétisation de leur projet.

Pour joindre le CEP du CIDFF du Limousin : 09 72 01 02 03