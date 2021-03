La nouvelle éco : le cinéma Rex de Brive s'invite dans votre salon

Depuis quatre mois que les cinémas sont fermés, nous sommes nombreux à nous être rabattus sur les plateformes de streaming et de vidéo à la demande pour meubler les longues soirées. Le Rex, cinéma Art et essai de Brive, veut redonner aux spectateurs l'habitude de se retrouver à une heure fixe pour regarder un film sans coupure, en suivant une programmation établie par des professionnels.

Un acte militant

Ce lundi 8 mars à 18h30 il va donc diffuser sa première séance de cinéma virtuelle sur la plateforme La 25e heure. "C'est les gens dans un périmètre de 50 km qui peuvent avoir accès à notre espace et aux diffusions qu'on propose, détaille Romain Grosjean le directeur et programmateur de la salle. Il y a des séances, on est aussi contraint par le temps, on n'est pas comme chez soi à pouvoir arrêter, couper."

Une œuvre cinématographique ça se regarde dans son entièreté - Romain Grosjean, directeur du Rex

Cette séance permet aussi de soutenir financièrement le cinéma, "un acte militant" précise Romain Grosjean, car une partie du prix d'entrée, fixé à 5€, lui est reversé. "On a quasiment 6 mois de fermeture 2020, bientôt trois mois en 2021, c'est une pression économique forte même si on est un service municipal".

Une rencontre virtuelle avec le chef-opérateur d'Adolescentes

Pour la première, c'est le film Adolescentes de Sébastien Lifshitz, tourné à Brive et nommé six fois aux Césars qui sera projeté, ce lundi 8 mars à 18h30. Une nouvelle séance est prévue dimanche 14 mars à 17h, suivie d'une rencontre, toujours en ligne, avec le chef opérateur du film, le Briviste Antoine Parouty. Le Rex espère ensuite pouvoir proposer 3 à 5 séances par semaine.

à lire aussi César - Six nominations pour le film "Adolescentes" tourné à Brive

Pour acheter un billet pour une séance du cinéma Rex, il faut se rendre sur la plateforme "La 25e heure" et autoriser le navigateur à connaître votre position (petite fenêtre en haut à gauche). Notez qu'il faut être dans un périmètre de 50 km autour du cinéma pour pouvoir accéder aux séances.