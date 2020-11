La nouvelle éco : le "click and collect", solution en demi-teinte pour les restaurateurs alsaciens

Depuis le début du deuxième confinement, le "click and collect" ou réservation en ligne puis retrait sur place fait son grand retour auprès des restaurateurs. Les mesures du reconfinement étant moins strictes, il y a plus de monde dans les rues. Mais les situations en Alsace sont inégales.

À Strasbourg, "ça marche bien"

Sur le quais des Bateliers, on entend distinctement le bruit de la confection des cordons-bleu du restaurant Aux Trois chevaliers. Il est un peu plus de onze heures du matin ce samedi et Christine Maser, la gérante, a beaucoup à faire : "Préparation des cordons-bleu, des sachets... De toutes les commandes."

Une semaine après le début du reconfinement, le restaurant vend une trentaine de repas par jour, le double en weekend. Vous pouvez commander directement sur place mais le principe du "click and collect" fonctionne encore mieux : "Il y a beaucoup de réservations oui, comme ça ils sont sûrs d'avoir leur plat à telle heure et directement à emporter."

Pour le moment, le "click and collect" ne représente que 15% d'activité par rapport à une période normale. Pas encore suffisant pour Christine Maser mais elle espère une augmentation des commandes le temps que les gens prennent de nouvelles habitudes.

Peu de réservations à Colmar

Place de la mairie, le restaurant Les délices du Maroc propose lui aussi la vente à emporter et même la livraison gratuite. Mais la ville est déserte ce samedi midi, Michel et Isabelle sont seuls devant le restaurant à attendre leur plat : "On vient chercher par facilité et puis pour les soutenir", souffle Michel.

Pour Nargisse Garnier qui gère le restaurant, les temps sont durs : "Il y a quelques commandes mais c'est très calme." La restauratrice avoue ne jamais savoir quand elle va travailler : "Heureusement que j'habite juste à côté."

"À Colmar les gens n'osent pas sortir", explique un habitant, "peut-être parce qu'ils ont été très marqués par la première vague." De fait, Nargisse Garnier explique avoir perdu plus de 70% de sa clientèle habituelle.

