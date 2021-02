La Nouvelle Eco : le club de rugby de Vannes s'habitue à jouer sans public, comme tout le sport professionnel

C'était la veille du match contre Perpignan. A la mi novembre 2020, Martin Michel, le directeur général du RC Vannes, livrait son sentiment sur ce premier match à huis clos : "Cela ne nous fait pas rire et plus ça durera, moins ça nous fera rire". Et bien justement, la situation semble s'éterniser. Depuis Perpignan, les équipes de Montauban, Angoulême, Biarritz et Aix en Provence, ont foulé la pelouse de La Rabine et joué devant des tribunes vides. Nevers est donc la 6 ème équipe qui cette saison n'entendra pas les supporters du RCV entonner le maintenant fameux "Ici, ici, c'est La Rabine !". Vannes, en temps normal, est l'une des plus grosses affluences de Pro D 2. Et a réussit au fil des ans, depuis la montée en 2016, à fédérer. Le RCV compte cette saison 325 partenaires qui représentent 45 % du budget. La billetterie compte elle pour 20 %. Cette année le RC Vannes a environ 2 000 abonnés. Tout le monde est frustré et on comprend la remarque de Martin Michel. La plaisanterie (si on peut parler de plaisanterie...) a déjà trop duré. Mais tout le sport professionnel est dans la même galère.

350 000 euros de recettes en moins à chaque match

A chaque match à huis clos, les pertes s'affichent : "c'est près de 350. 000 euros pour un match", précise Martin Michel. "On a envoyé l'état de nos pertes au ministère des sports. On sait déjà qu'elles ne seront pas toutes compensées." "Heureusement, précise le directeur général du club, que le RCV est bien géré. Cette saison, malgré toutes ces difficultés, on doit passer l'obstacle sans trop de mal".

Le stade de La Rabine peut contenir 9 000 spectateurs. Aujourd'hui il sonne creux. © Radio France - François Rivaud

Ces rencontres sans public ont aussi un impact pour les entreprises qui interviennent dans la vie du RC Vannes : l'événementiel, la restauration, notamment. Un match c'est aussi un lieu de rencontre et d'échanges pour les partenaires. Ils invitent des clients. En temps normal, une saison de Pro D 2 à Vannes, c'est plus de 100. 000 spectateurs à La Rabine, un stade situé en centre ville. "On sait que les soirs de match il y a un véritable impact et que les cafés, les restaurants du centre ville en profitent", précise Martin Michel. Une étude a chiffré cet impact économique à 4 millions.