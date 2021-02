La nouvelle éco : le club de skateboard d'Avignon se réorganise pour produire photos, vidéos et livres

Le club de skateboard d'Avignon attend le feu vert sanitaire pour reprendre l'organisation de séjours. L'activité de conseils aux mairies pour la construction de skate-parks n'est plus prioritaire. Oldskulls se réorganise pour produire images, vidéos et un livre de skateboard

Stages de printemps et d'été en attente du feu vert

Chaque été, Oldskulls organise des skate camps, des stages pour des dizaines de passionnés de skate. Mais pour l'instant Max Chararak, le fondateur d'Oldskulls attend les décisions du gouvernement : "on espère que les skate camps d'avril et d'été se passeront bien. Si c'est comme l'an dernier, les skate camp d'avril vont sauter et on va se rattraper sur les séjours d'été si on a de la chance..."

Créer des skateparks n'est pas la priorité des mairies

Avec la crise sanitaire, l'activité de conseil aux mairies pour l'aménagement de skate-parks est très ralentie. Certaines mairies - comme celle de Cavaillon par exemple - continue pourtant d'envisager de équipements pour les skateurs.

Max Chararak regrette que "des mairies nous envoient des mails groupés pour dire que le projet est en suspend jusqu'à nouvel ordre. Ce n'est pas ce qui nous rapporte le plsu économiquement mais on sent que la construction et l'installation d'équipements de skateboards ne sont pas les priorités du moment car rassembler des gens, c'est compliqué".

Photos, vidéos et un livre

Oldskulls veut se tourner en 2021 vers la production de photos et de vidéos de skateboard. Max Chararak insiste surtout sur un gros projet pour 2021 : "publier un livre illustré par le message sportif d'un cerveau bien construit par une hygiène de vie sportive... ce qu'on a tendance à oublier en cette période de crise sanitaire".