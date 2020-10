La nouvelle éco : le CO Rochetaillée à l'attaque pour renflouer les caisses

Comment assurer les finances d'un petit club de sport en temps de crise économique et sanitaire ? C'est la question à laquelle tente notamment de répondre le CO Rochetaillée qui met en vente des maillots collector

Le CO Rochetaillée avait déjà lancé une cagnotte sur internet au mois d'août pour que le club survive. L'objectif des 1000 euros avait été dépassé et les bénéfices de 245 euros ont été reversés vendredi à l'association "Le père Noel du lundi".

Cette fois ils ont décidé de vendre des maillots collector. Des initiatives "cruciales" pour la survie du club comme l'explique Kevin Vihnas, joueur et membre du bureau du club : "Elles sont nécessaires car avec la crise qu'on connait, tous les événements qui permettaient de faire rentrer un peu de trésorerie ont été annulés. On a besoin de passer par là pour survivre et faire vivre le monde amateur qu'on aime et qu'on défend".

Le CO Rochetaillée veut vendre 200 maillots, avec un bénéfice de 15 euros environ pour le club sur chaque maillot. Des tuniques sans sponsor. Les maillots peuvent être floqués grace à une boutique de club via le site de la centrale du sport.